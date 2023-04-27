В Курске открылась выставка «Сохраняя традиции»

Работы выполнены художниками, народными мастерами России, студентами факультета искусств и арт-педагогики Фото: Светлана ВОЛКОВА

Увидеть объекты культурного наследия в области народной культуры и художественных ремесел можно на выставке «Сохраняя традиции»! Она открылась в выставочном зале КГУ.

В экспозиции – керамика, роспись по дереву, интерьерные куклы, лозоплетение, гобелены, лоскутное шитье, ковроткачество. Работы выполнены художниками, народными мастерами России, студентами факультета искусств и арт-педагогики. Среди них – кожлянская игрушка народных мастеров Натальи Масловой и Валентина Тимофеева, гончарные образы традиционных сосудов Юрия Спесивцева, гончарная керамика глушковского мастера Владимира Холчева.

Выставка будет работать по будням с 9:00 до 17:00 в течение месяца. Приходите по адресу: г. Курск, Радищева 29 (ауд. 313). Вход по предварительной записи.