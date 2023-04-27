Курянина задержали за кражу туй

Мужчине грозит уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вора задержали Госавтоинспекторы, заступившие на суточное дежурство. Около трех часов ночи на улице Энгельса Курска они заметили мужчину с небольшим деревом в руках.

На вопрос, куда направляется курянин, и почему переносит растение в такое позднее время, он сразу признался, что похитил его неподалеку. А ранее еще одно дерево успел выкопать и спрятать в своем гараже.

На опросе сотрудникам полиции 46-летний мужчина рассказал, что деревья, высаженные около организации, он приметил осенью прошлого года. Проходя мимо них, долгое время наблюдал и посчитал, что растения не получают должного ухода. Чтобы оздоровить саженцы, выкопал их ночью, планируя в дальнейшем пересадить на свою дачу.

Ущерб от хищения составил около семи тысяч рублей.

По факту кражи продолжается расследование уголовного дела. Дознаватель собирает материалы, подтверждающие вину фигуранта, рассказали в полиции региона.