29 апреля в Курске пройдут "Чистые игры"

«Чистые игры» - это командные соревнования по очистке зеленых территорий Фото: Светлана ВОЛКОВА

Во время общероссийских дней экологической защиты в Курске пройдут «Чистые игры», которые проводятся в рамках «Весеннего кубка чистоты».

«Чистые игры» - это командные соревнования по очистке зеленых территорий, в которых участники соревнуются в сборе и сортировке мусора и выигрывают призы.

По словам организаторов акции, придание игровой составляющей обычной уборке территорий, а также ее командный формат позволяют повысить интерес к очистке общественных пространств.

Мероприятие проводится при поддержке комитета городского хозяйства Курска. Оно также пройдет в 90 населенных пунктах страны.

Куряне могут присоединиться к экологической акции 29 апреля, зарегистрировав свою команду из двух-четырех человек на сайте https://cleangames.org/game/kursk290423. Лучшие получат призы от партнеров «Чистых игр» в регионе. В конце акции будет определена команда-победитель на основе общероссийского рейтинга чемпионата.

Подробности и правила игры можно найти в группе ВКонтакте: Чистые Игры – Курск.