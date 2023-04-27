Курские волейболистки обыграли единоличного лидера высшей лиги чемпионата России

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Накануне, 26 апреля, в Курске прошли матчи второго игрового дня первого тура турнира за 1-6-е места в чемпионате России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд.

Наш «ЮЗГУ-Атом» принимал единоличного лидера турнира – «Северянку» из Череповца. Первые два сета выиграли хозяйки площадки – 25:15 и 25:20. В третьем сильнее оказались вологодские девушки – 25:20. Но минутное послабление завершилось уверенной победой «атомных» - 25:17 и суммарные 3:1.

Также вчера башкирская «Уфимочка» выиграла у владимирского «Мурома» (3:2), а дубль калининградского «Локомотива» в трех партиях одолел «Динамо» из Анапы.

После второго игрового дня «ЮЗГУ-Атом» занимает второе место – 91 очко. Лидирует «Северянка» (92), тройку сильнейших замыкает «Локомотив-2» (86). Теперь сегодня, 27 апреля, курские волейболистки сыграют с гостями из Уфы. Начало поединка в СК ЮЗГУ в 18:30.