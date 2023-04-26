В центре Курска иномарка сбила двух девушек

25 апреля в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими Фото: Даниил НАЙХИН

Авария произошла 25 апреля примерно в 16:30 в районе дома № 6 по улице Ямская Курска, где расположен один из корпусов КГМУ.

55-летний водитель, управляя автомобиля «Фольксваген Тигуан», ехал по улице Ямская со стороны улицы Перекальского в направлении Карла Маркса.

По предварительным данным здесь он сбил двух 21-летних девушек-пешеходов. В результате ДТП они получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, рассказали в ГИБДД региона.

25 апреля в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими, в которых 4 участника дорожного движения получили ранения.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 4 водителя, еще 2 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 5 водителей задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 42 пешехода, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 6718 нарушений ПДД РФ, из них 6344 нарушений скоростного режима.