В Курске на проспекте Кулакова укладывают асфальт

Дорожные работы идут в разных частях города Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на проспекте Кулакова специалисты приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Общая протяженность объекта составляет более трех с половиной километров.

На сегодняшний день подрядная организация закончила фрезерование асфальтобетонного покрытия, заменили 95 решеток ливнеприемников. Завершающим этапом ремонтных работ станет нанесение дорожной горизонтальной разметки из термопластичных материалов. Дополнительно будут устроены заездные карманы для общественного транспорта.

Проспект Кулакова связывает северную и южную часть города. Учитывая его транспортную загруженность, дорожные службы проводят ремонт преимущественно в темное время суток. Завершение текущих работ запланировано на октябрь 2023 года, при этом дорожные организации выполняют их с опережением календарных графиков, что позволит ввести участки в эксплуатацию ранее установленного срока.

На сегодняшний день в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» одновременно ведут ремонт на девяти объектах: улицах Красной Армии, Льва Толстого, Дружининской, Широкой, Запрудной и Мыльникова, проспектах Победы и Кулакова, проезде от улицы Энгельса до улицы Заводской. На пяти из них полностью завершено фрезерование асфальтобетонного покрытия. Выполнены работы по укладке покрытия на проезде от улицы Энгельса до Заводской, сообщили в мэрии города.

В этом году предусмотрено отремонтировать 36 улиц. Общая протяженность всех запланированных объектов составляет 39 километров.