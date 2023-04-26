Юные куряне завоевали золото Дельфийских игр

От Курской области на соревнования отправилась делегация из 26 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Саратовской области завершаются конкурсные и фестивальные программы XXII молодежных Дельфийских игр России. Соревновательная программа включила в себя творческие состязания по 34 дисциплинам. В Играх приняли участие свыше 2,5 тысяч человек из 80 субъектов Российской Федерации.

От Курской области на соревнования отправилась делегация из 26 человек, это солисты и творческие коллективы учреждений культуры. Возглавила команду региона балетмейстер Наталья Глухарева.

В двух из трех номинаций наши участники завоевали высшие награды. Театр танца «VIP-поколение» под руководством Василия Башлакова и Натальи Глухарёвой стал победителем в номинации «Народный танец» в возрастной категории 10-13 лет. Коллектив представил хореографическую композицию «Удальцы-молодцы».

Студентка Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова тоже на золотом пьедестале Дельфийских игр. В номинации «Академическое пение» в возрастной категории 17-22 года Дарья Христенкова завоевала золотую медаль, исполнив во втором туре русскую народную песню «Дуня-тонкопряха». Звания дипломанта удостоен студент музыкального колледжа Кирилл Токмаков. Он исполнил народную песню «Под дугой колокольчик поет».