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НовостиЗвезды26 апреля 2023 16:35

Юные куряне завоевали золото Дельфийских игр

В двух из трех номинаций наши участники получили высшие награды
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
От Курской области на соревнования отправилась делегация из 26 человек

От Курской области на соревнования отправилась делегация из 26 человек

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Саратовской области завершаются конкурсные и фестивальные программы XXII молодежных Дельфийских игр России. Соревновательная программа включила в себя творческие состязания по 34 дисциплинам. В Играх приняли участие свыше 2,5 тысяч человек из 80 субъектов Российской Федерации.

От Курской области на соревнования отправилась делегация из 26 человек, это солисты и творческие коллективы учреждений культуры. Возглавила команду региона балетмейстер Наталья Глухарева.

В двух из трех номинаций наши участники завоевали высшие награды. Театр танца «VIP-поколение» под руководством Василия Башлакова и Натальи Глухарёвой стал победителем в номинации «Народный танец» в возрастной категории 10-13 лет. Коллектив представил хореографическую композицию «Удальцы-молодцы».

Студентка Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова тоже на золотом пьедестале Дельфийских игр. В номинации «Академическое пение» в возрастной категории 17-22 года Дарья Христенкова завоевала золотую медаль, исполнив во втором туре русскую народную песню «Дуня-тонкопряха». Звания дипломанта удостоен студент музыкального колледжа Кирилл Токмаков. Он исполнил народную песню «Под дугой колокольчик поет».