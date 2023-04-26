Курянин украл десять кило продуктов из павильона

Вор взломал павильон в Сеймском округе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вор ночью сломал ставни и витрину отдельно стоящего магазина и похитил больше десяти килограмм различной продукции. В поврежденном виде павильон обнаружил продавец, прибывший с утра на работу.

Полицейские приступили к розыскной работе. К поиску привлекалась служебная собака, определившая возможное направление движения вора. Осмотр камер наблюдения в радиусе нескольких кварталов, поиск свидетелей и оперативные наработки дали результат в тот же день, сообщили в полиции.

Было установлено, что к краже причастен 62-летний мужчина, проживающий недалеко от места преступления. Когда полицейские прибыли к нему для выяснения обстоятельств случившегося, он был пьян. В его квартире изъята большая часть украденного товара. Позже мужчина пояснил, что, взламывая павильон, надеялся обнаружить там деньги, но не найдя их, забрал разложенные на витринах продукты.

Назначено исследование на определение стоимости похищенного, первоначально она уже исчисляется тысячами рублей.

По факту кражи начато расследование уголовного дела, рассказали в УМВД.