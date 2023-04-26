Более 29 тысяч курян, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС, получают пенсии

ЕДВ установлены для более 125 тысяч курян Фото: Даниил НАЙХИН

Более 29 тысяч курян, пострадавших в результате радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС, получают пенсии и более 125 тысяч - ежемесячные денежные выплаты по линии Социального фонда России.

Каждый «чернобылец» имеет право на определенные меры социальной поддержки со стороны государства. Это досрочный выход на пенсию по старости, установление пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также установление двух пенсий и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ).

На сегодня отделение СФР по Курской области выплачивает пенсии более 29 тысячам граждан, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, а также членам их семей. Большинство из них — пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

ЕДВ на сегодняшний день установлены для более 125 тысяч граждан.

С полным перечнем предоставляемых мер социальной поддержки можно ознакомиться на сайте СФР в разделе «Социальные выплаты и меры поддержки гражданам»: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/social_support/mery_podderzhki/radiation.