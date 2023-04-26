Куряне лишились денег, продавая недвижимость

Полиция просит курян не раскрывать данные своих банковских карт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жители Октябрьского и Пристенского районов Курской области опубликовали на рекламных сайтах объявления о продаже недвижимого имущества и вскоре получили сообщения от предполагаемых покупателей. Собеседники задавали уточняющие вопросы, уверяя, что их устраивают выставленные объекты, и они готовы их приобрести.

До официальной сделки по купле-продаже имущества покупатели настойчиво просили принять залог. Но сделать это предлагали не безопасным переводом на карту, а через подозрительный ресурс, ссылку на который выслали в сообщении.

Продавцы согласились, перешли по присланному ресурсу и ввели данные своих банковских карт. В результате вместо поступления денег, с их счетов за минуту были похищены все средства – 76 и 51 тысяча рублей. После чего связь с лже-покупателями прекратилась.

Избежать финансовых потерь можно было отказом перехода на сторонние ресурсы и выбором денежных переводов только по номеру банковской карты или по номеру телефона.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Полиция просит граждан запомнить информацию о совершении безопасных сделок и рассказать ее своим близким.