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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 7:29

Куряне лишились денег, продавая недвижимость

Мошенники предложили им перейти на небезопасный ресурс
Ольга ДАНИЛОВА
Полиция просит курян не раскрывать данные своих банковских карт

Полиция просит курян не раскрывать данные своих банковских карт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жители Октябрьского и Пристенского районов Курской области опубликовали на рекламных сайтах объявления о продаже недвижимого имущества и вскоре получили сообщения от предполагаемых покупателей. Собеседники задавали уточняющие вопросы, уверяя, что их устраивают выставленные объекты, и они готовы их приобрести.

До официальной сделки по купле-продаже имущества покупатели настойчиво просили принять залог. Но сделать это предлагали не безопасным переводом на карту, а через подозрительный ресурс, ссылку на который выслали в сообщении.

Продавцы согласились, перешли по присланному ресурсу и ввели данные своих банковских карт. В результате вместо поступления денег, с их счетов за минуту были похищены все средства – 76 и 51 тысяча рублей. После чего связь с лже-покупателями прекратилась.

Избежать финансовых потерь можно было отказом перехода на сторонние ресурсы и выбором денежных переводов только по номеру банковской карты или по номеру телефона.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Полиция просит граждан запомнить информацию о совершении безопасных сделок и рассказать ее своим близким.