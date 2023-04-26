В Курске на пожар в торговом центре выезжали 89 человек

В 00:18 26 апреля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о загорании торгового центра на улице Карла Маркса в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, ПЧ №20, ДСПТ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытию пожарного подразделения выяснилось, что огонь потушили сотрудники торгового центра первичными средствами. Пожар произошел на третьем этаже торгового центра в павильоне на площади один квадратный метр. Пострадавших нет.

На место ЧП выезжали 89 человек и 22 единицы техники, сообщили в МЧС региона.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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