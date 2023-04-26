Курский «ЮЗГУ-Атом» начал домашний тур с победы над «Динамо»

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Накануне, 25 апреля, в Курске стартовал 1-й тур турнира за 1-6-е места в чемпионате России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. В первый игровой день наш «ЮЗГУ-Атом» встречался с «Динамо» из Анапы. Итог встречи - 27:25, 25:15, 25:18 и суммарные 3:0 в пользу хозяек площадки.

Также вчера череповецкая «Северянка» в трех партиях одолела башкирскую «Уфимочку-2», а дубль калининградского «Локомотива» одержал волевую победу над владимирским «Муромом» (с 1:2 – 3:2).

После стартового игрового дня «ЮЗГУ-Атом» занимает второе место – 88 очков. Лидирует «Северянка» (92), тройку сильнейших замыкает «Локомотив-2» (83). Теперь сегодня, 26 апреля, курские волейболистки сыграют с гостями из Череповца. Начало поединка в СК ЮЗГУ в 18:30.