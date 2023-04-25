В Курске начали раздавать Георгиевские ленты

Также добровольцы собирают деньги для ветеранов Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Театральной площади Курска стартовали акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика»

– Даем старт не только акции «Георгиевская ленточка», но и благотворительной акции «Красная гвоздика», которая проводится совместно с фондом «Память поколений». Сбор средств идет не только для помощи ветеранам Великой Отечественной войны, но и Афганской, Чеченской войн, будем помогать и ребятам, которые участвуют в СВО, – отметил председатель регионального штаба «Волонтеры Победы» Ринат Муратов.

Для раздачи подготовлено свыше шести тысяч лент.

Минимальная цена одной гвоздички – пять рублей. В прошлом году благодаря такой акции удалось собрать более 30 миллионов, в нашем регионе – около 50-60 тысяч. Акция «Красная гвоздика» продлится до 22 июня.

По всей области будут задействованы более 150 волонтеров.