В Курске обокрали газетный павильон

Рецидивисту грозит срок Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники уголовного розыска Железнодорожного отдела полиции раскрыли кражу денег из газетного павильона по улице Союзной Курска. В полицию обратилась продавец киоска. Женщина рассказала, что переложила выручку из кассы в конверт, а после окончания рабочего дня обнаружила его пропажу. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.

Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия и установили лицо, причастное к краже. Под видом покупателя в павильон с печатной продукцией вошел 37-летний ранее судимый житель областного центра. Пока продавец искала экземпляр газеты, вор незаметно вытащил из-под прилавка конверт и скрылся. В отделе полиции мужчина признался, что потратил похищенные деньги на собственные нужды. Следствие по уголовному делу продолжается, сказали в УМВД региона.