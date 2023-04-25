На строительстве мемориального комплекса «Курская битва» установили систему видеонаблюдения

В регионе немало мест, связанных с событиями Второй мировой Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Поныровском районе Курской области на месте строительства мемориального комплекса «Курская битва» установлена система видеонаблюдения.

Поворотная камера с 25-кратным зумом снимает видео в качестве Full HD. Модуль видеоаналитики обеспечивает высокий уровень безопасности, проводит подсчет людей и строительной техники, распознает номера автомобилей и обнаруживает оставленные предметы. Сервис позволяет удаленно контролировать работы на объекте из любой точки мира, где есть интернет.

- Строительство мемориального комплекса «Курская битва» – важнейший проект не только для нашего региона, но и для страны в целом. Мы реализуем его в сжатые сроки, важно контролировать и скорость, и качество выполнения работ. И современные технологии помогают нам это делать в реальном времени удаленно. Кроме того, это, конечно, позволит нам сохранить для будущих поколений память о создании мемориального комплекса, – отметил заместитель председателя Правительства Курской области Александр Чуркин.

До открытия первой очереди мемориального комплекса «Курская битва» осталось 120 дней. В месте установки памятника солдату и пилонов завершились работы по утрамбовке земли, на этой неделе будет осуществлена заливка бетонной подготовки под фундамент. На павильонах строители приступают к установке кровельных металлокаркасов.

Продолжаются работы по прокладке сетей водоснабжения, газа и канализации за пределами основной площадки мемориала. Началась подготовка под асфальтирование парковок с двух сторон комплекса. Все работы идут в соответствии с графиком, сообщили власти региона.