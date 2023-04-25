Куряне перечислили мошенникам еще почти полтора миллиона рублей

Жертвы побоялись угроз Фото: Даниил НАЙХИН

22-летней студентке курского вуза поступил звонок от неизвестного, представившегося по телефону сотрудником одного из правоохранительных ведомств. Мужчина убедил девушку, что якобы для оказания помощи в раскрытии совершаемого против нее преступления, взять кредит в банке и перевести деньги на указанные счета. Доверчивая девушка испугалась озвученной информации о том, что понесет ответственность за отказ в содействии, выполнила все требования телефонного мошенника и лишилась 508 тысяч рублей.

Жертвами аналогичной схемы стали 50-летний житель областного центра и 39-летняя курянка. Они поверили, что общаются с представителями крупных банков, которые утверждали, что в данный момент с их личных счетов преступники пытаются списать деньги, поэтому нужно срочно перевести имеющиеся суммы на новые счета, чтобы предотвратить доступ к их накоплениям. Выполнив все условия звонивших, куряне лишились 775 тысяч и 202 тысяч рублей соответственно.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию. В разговоре с полицейскими все потерпевшие сообщили, что знали о подобного рода мошенничествах из СМИ.