В Курске будут судить группу за наркоторговлю

По версии следствия обвиняемые организовали работу Интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков Фото: Светлана ВОЛКОВА

Окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению одиннадцати участников организованной группы по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а, г» части 4, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

Фигуранты в возрасте от 22 до 44 лет были задержаны сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курской области в результате оперативно-розыскных мероприятий.

В числе них - две девушки, а также двое мужчин, прибывших в Курск из Краснодара и Иркутска специально для совершения противоправной деятельности, сообщает УМВД региона.

По версии следствия обвиняемые организовали работу Интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков. Часть их были оптовыми закладчиками, другие занимались мелким сбытом запрещенных веществ через тайники-закладки на территории областного центра.

Роль так называемого склада для расфасовки запрещенных веществ выполняли 44-летний и 22-летний жители Курска.

В ходе обысков из тайников и по местам проживания фигурантов полицейские изъяли почти два килограмма наркотических веществ синтетического происхождения, а также другие улики.

Установлена схема взаимодействия подозреваемых, а также пресечен канал поступления наркотиков в регион.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу и вынесения законного решения.

За совершенное преступление обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы.