Куряне завоевали "золото" в юнифайд-футболе

Спортсмены из Курской области снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

Команда Курской области в Санкт-Петербурге стала лучшей на Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по юнифайд-футболу 7х7. За курский регион выступали Юрий и Евгений Лямцевы, Дмитрий Башкирев, Иван Дериев, Александр Рассолов, Дмитрий Бондарев, Дмитрий Самойлов, Максим Лапухин, Артём Аболмасов, Михаил Кудояров, Владимир Морозов, а также тренер Денис Белоконов. Куряне попали в сильнейший первый дивизион, добрались до финала, где обыграли футболистов из Сочи со счетом 8:4.

Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады проводилась по футболу, юнифайд-футболу 7х7, юнифайд-мини-футболу (юнифайд-футзалу) 5х5 и юнифайд-пляжному футболу. Ее участниками стали более 400 атлетов из 38 команд и 19 регионов!

Юнифайд-спорт — это соревнования, где за одну команду выступают атлеты (люди с особенностями развития) и партнеры (спортсмены без нарушений).