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НовостиСпорт25 апреля 2023 12:19

В Курской области прошло студенческое регби

За награды боролись команды из Курска, Железногорска, Воронежа и Орла
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Куряне завоевали второе место

Куряне завоевали второе место

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сборная Воронежской военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина стала победителем чемпионата Центрального федерального округа среди студенческих команд по регби-7, который прошел в Железногорске. За награды боролись команды из Курска, Железногорска, Воронежа и Орла. Курский регион был представлен ребятами из Юго-Западного государственного университета и Железногорского горно-металлургического колледжа. Последний завоевал серебряные награды.

Результат:

1 место - Военно-воздушная академия-1 (Воронеж)

2 место - Горно-металлургический колледж (Железногорск)

3 место - Военно-воздушная академия-2 (Воронеж).

Поздравляем!