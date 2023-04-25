В Курской области посеяли 82% ранних яровых зерновых культур

По оперативным данным засеяно более 378 тыс. гектар Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сев ранних яровых зерновых культур в хозяйствах Курской области близится к завершению. По оперативным данным, засеяно более 378 тыс. га, или 82% от плана. В трех районах – Беловском, Дмитриевском и Поныровском – эта работа уже завершена.

В хозяйствах 12 районов Курской области аграрии приступили к севу кукурузы на зерно.

Набирает обороты сев сахарной свеклы. Засеяно более 54 тыс. га из запланированных 92 тыс. га, или 59% от плана. В четырех районах – Большесолдатском, Горшеченском, Медвенском и Фатежском - сев сахарной свеклы окончен.

Также на полях региона активно ведут сев подсолнечника. Засеяно 39 тыс. га из 127 тыс. га, что составляет 31% от плана.