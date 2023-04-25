Курские школьники смогут пройти летние образовательные программы

Записаться можно на 19 программ от 12 ведущих вузов и IT-компаний Фото: Светлана ВОЛКОВА

Открыт набор учащихся 8-11-х классов на летние образовательные программы проекта «Код будущего». Школьники смогут изучить разработку приложений, сайтов и игр на Python, а также PHP, JavaScript и другие языки программирования.

Курсы состоят из четырех модулей по 36 академических часов. Летом в ускоренном формате можно освоить первые два-три модуля, остальные — осенью 2023 года.

Записаться можно на 19 программ от 12 ведущих вузов и IT-компаний. Обучение бесплатное. Для участия достаточно выбрать курс на «Госуслугах», подать заявление и пройти вступительное испытание.

Школьники, которые успешно сдадут экзамены, получат сертификат об окончании курса.

Прием заявок продлится до 31 мая на портале госулуг https://www.gosuslugi.ru/futurecode.