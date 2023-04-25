Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 6:03

В Коренной пустыни под Курском появится новая лестница к источнику

Работы намечено завершить к 23 августа
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Проект профинансирует меценат

Проект профинансирует меценат

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Коренной пустыни прошло заседание Попечительского совета по вопросу воссоздания исторического облика монастыря и объектов Курской митрополии.

В 2022 году была завершена роспись третьего этапа в храме Рождества Пресвятой Богородицы монастыря Коренная пустынь, также велись работы в Воскресенской церкви и Знаменском монастыре. В этом году планируется продолжить работы на этих объектах и в Михайловском храме Курска.

Завершена роспись третьего этапа в храме Рождества Пресвятой Богородицы

Завершена роспись третьего этапа в храме Рождества Пресвятой Богородицы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отдельно обсудили вопрос замены лестницы к источнику в Коренной пустыни. Меценат готов профинансировать работы. Центр компетенций уже подготовил проект, до 23 августа планируется завершить реконструкцию, сообщили в Правительстве Курской области.

Всего в прошедшем году помощь Курской епархии оказали 82 благотворителя, в их числе как организации, так и жители региона.

Всего в прошедшем году помощь Курской епархии оказали 82 благотворителя

Всего в прошедшем году помощь Курской епархии оказали 82 благотворителя

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Мы понимаем, что сейчас непростые времена, тем не менее уже с начала 2023 года в адрес епархии направлено большое количество добровольных пожертвований. Хочу поблагодарить всех, кто оказывает помощь в восстановлении, - отметил митрополит Курский и Рыльский Герман.