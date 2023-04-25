В Коренной пустыни под Курском появится новая лестница к источнику

Проект профинансирует меценат Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Коренной пустыни прошло заседание Попечительского совета по вопросу воссоздания исторического облика монастыря и объектов Курской митрополии.

В 2022 году была завершена роспись третьего этапа в храме Рождества Пресвятой Богородицы монастыря Коренная пустынь, также велись работы в Воскресенской церкви и Знаменском монастыре. В этом году планируется продолжить работы на этих объектах и в Михайловском храме Курска.

Завершена роспись третьего этапа в храме Рождества Пресвятой Богородицы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отдельно обсудили вопрос замены лестницы к источнику в Коренной пустыни. Меценат готов профинансировать работы. Центр компетенций уже подготовил проект, до 23 августа планируется завершить реконструкцию, сообщили в Правительстве Курской области.

Всего в прошедшем году помощь Курской епархии оказали 82 благотворителя, в их числе как организации, так и жители региона.

Всего в прошедшем году помощь Курской епархии оказали 82 благотворителя Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Мы понимаем, что сейчас непростые времена, тем не менее уже с начала 2023 года в адрес епархии направлено большое количество добровольных пожертвований. Хочу поблагодарить всех, кто оказывает помощь в восстановлении, - отметил митрополит Курский и Рыльский Герман.