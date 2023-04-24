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НовостиПолитика24 апреля 2023 16:57

25 апреля в центре Курска пройдут пожарные учения

Спасатели оцепят торговый центр "Пушкинский"
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Тренировка пройдет в районе Театральной площади

Тренировка пройдет в районе Театральной площади

Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 апреля в торгово-развлекательном центре «Пушкинский» в Курске пройдут пожарные учения.

С 15:00 к зданию ТРЦ будет направлена спецтехника с включенными звуковыми и световыми сигналами.

Спасатели просят автомобилистов соблюдать ПДД, пропускать спецтехнику и не перекрывать пути подъезда к объекту. Для качественной отработки всех действий при условном пожаре будет проводиться эвакуация посетителей и сотрудников объекта.

Просьба с пониманием отнестись к временным неудобствам. Проведение учений и тренировок - залог вашей безопасности.