25 апреля в центре Курска пройдут пожарные учения

Тренировка пройдет в районе Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 апреля в торгово-развлекательном центре «Пушкинский» в Курске пройдут пожарные учения.

С 15:00 к зданию ТРЦ будет направлена спецтехника с включенными звуковыми и световыми сигналами.

Спасатели просят автомобилистов соблюдать ПДД, пропускать спецтехнику и не перекрывать пути подъезда к объекту. Для качественной отработки всех действий при условном пожаре будет проводиться эвакуация посетителей и сотрудников объекта.

Просьба с пониманием отнестись к временным неудобствам. Проведение учений и тренировок - залог вашей безопасности.