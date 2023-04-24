В курскую реку Тускарь сбросили сточные воды

Штраф за нарушение - до 300 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В соцсетях появилось сообщение о сбросе в реку Тускарь сточных вод неизвестного происхождения. Сотрудники регионального Минприроды совместно со специалистами аккредитованной лаборатории выехали на водный объект, информация подтвердилась, сообщили в Правительстве Курской области.

Установлено, что сброс сточных вод осуществляется из железобетонной трубы, на момент выезда – в небольших количествах. Запах, не свойственный атмосферному воздуху, отсутствовал.

Специалисты аккредитованной лаборатории произвели отборы проб воды на месте сброса – в районе Кировского моста, а также выше и ниже по течению. Из канавы, по которой он осуществлялся, тоже взяты пробы. Результаты лабораторных исследований будут известны не ранее чем через 14 дней.

Сейчас устанавливают собственника инженерных сооружений. Он в случае выявления факта причинения вреда водному объекту будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа до 300 тысяч рублей, сказали власти региона.