Как будет работать курская почта на майские праздники?

Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Почтовые отделения Курской области изменят график работы в майские праздники.

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений.

8 мая почтовые отделения будут работать по графику воскресенья.

Со 2 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.

В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.