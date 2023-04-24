Под Курском обезвредили 33 боеприпаса

Курские саперы обезвредили 33 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Сообщение от жителей с. Ольховатка Поныровского района поступило 22 апреля. На место выехали специалисты АСС Курской области. Они извлекли более 30 артиллерийских снарядов и вывезли их на спецполигон для уничтожения.

Ранее КП сообщала, что 23 апреля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны вблизи деревни Износково Рыльского района.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженный ВОП времен ВОВ — минометная мина 81 мм - изъята и вывезена на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения

Спасатели напоминают: при обнаружении подозрительного предмета ни в коем случае не трогайте его, не пытайтесь разбить или вскрыть корпус Незамедлительно сообщите по номеру о своей находке.