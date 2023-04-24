Куряне могут получить саженцы деревьев бесплатно

Предварительно нужно сделать заявку по телефону Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказали в комитете городского хозяйства, куряне могут обратиться в ведомство и получить саженцы деревьев бесплатно. Условие одно: деревья должны быть высажены в областном центре. К примеру, во дворе своего дома.

Уже подготовлены саженцы липы, рябины, вяза, сосны. Их можно получить в комитете городского хозяйства Курска по адресу: ул. Радищева, 5, предварительно сделав заявку по телефону 740-243.

Ранее КП сообщала, что в Курске в урочище Парк высадили десять тысяч хвойных деревьев

23 апреля на территории лесного урочища «Парк» неравнодушные горожане, волонтеры «ЭкоКурска», представители комитета городского хозяйства высадили еще десять тысяч молодых саженцев сосны.