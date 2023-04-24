Под Курском нашли мину времен Великой Отечественной войны

23 апреля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны вблизи деревни Износково Рыльского района.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженный ВОП времен ВОВ — минометная мина 81 мм - изъята и вывезена на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в ГУ МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.