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НовостиОбщество24 апреля 2023 7:08

В Курске на Волокно высадили десять тысяч хвойных деревьев

Также волонтеры очистили лес от мусора
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Экоакция прошла по инициативе добровольцев

Экоакция прошла по инициативе добровольцев

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В урочище Парк высадили десять тысяч хвойных деревьев

23 апреля на территории лесного урочища «Парк» неравнодушные горожане, волонтеры «ЭкоКурска», представители комитета городского хозяйства высадили еще десять тысяч молодых саженцев сосны.

Как рассказала член общественного экологического совета комитета городского хозяйства Екатерина Комарова, на этот раз участие в мероприятии приняли 250 человек.

Акция была организована в рамках нового федерального проекта «Посади лес» - проекта движения «ЭКА».

- Приятно, что мы успели не только лес посадить, но и очистить его от мусора, - подчеркнула Екатерина.