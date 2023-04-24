Двое курян едва не погибли, уснув на горящем поле

Во время плановой профилактической работы сотрудники администрации Знаменского сельского совета Щигровского района Курской области заметили дым недалеко от села Новая Слобода. Они вызвали добровольную пожарную команду и профессиональных огнеборцев.

По прибытию выяснилось, что горела сухая трава на площади около 400 квадратных метров. Недалеко от пожара добровольцы обнаружили двух мужчин, которые крепко спали. Сильный дым и горящая трава к тому моменту уже представляли реальную угрозу их жизни и здоровью. Пожарные разбудили мужчин, после чего местные жители отправились домой.

- Этот тот случай, когда профилактическая работа администрации дала реальный результат, удалось предотвратить возможную трагедию, - рассказал Александр Полянский, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Щигры, Щигровскому и Черемисиновскому районам Курской области.