В Курске ночью сгорел ВАЗ

Автомобиль полностью уничтожен огнем Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 01:14 23 апреля на номер телефона в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в легковом автомобиле «ВАЗ 2114» на улице Пучковка в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные – спасатели 3 ПСЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Здесь горел легковой автомобиль «ВАЗ 2114».

В результате пожара огнем уничтожен весь автомобиль, сообщили спасатели.

Пожар тушили 18 человек и семь единицы техники.

Ущерб и причина произошедшего устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.