В Курске пройдет концерт классической музыки

Выступление состоится в "Свиридовском" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Избранные сочинения русской и европейской композиторской школы прозвучат в Курске 30 мая. Губернаторский камерный оркестр приглашает на концерт «Великая классика». Он пройдет в КЗ «Свиридовский». Начало в 19:00.

В новой программе:

• Арканджело Корелли

• Вольфганг Амадей Моцарт

• Феликс Мендельсон

• Сергей Рахманинов

Дирижер: Заслуженный работник культуры РФ, профессор – Сергей Проскурин.

Билеты можно купить, пройдя по ссылке (https://kursk.kassir.ru/koncert/kurskaya-oblastnaya-gosudarstvennaya-filarmoniya/kontsert-gubernatorskogo-kamernogo-orkestra-velikaya-klassika_2023-05-27).

Ранее концерт был перенесен с 27 на 30 мая. Приобретенные билеты действительны.