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НовостиЗвезды23 апреля 2023 7:27

В Курске пройдет концерт классической музыки

Он состоится 30 мая
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Выступление состоится в "Свиридовском"

Выступление состоится в "Свиридовском"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Избранные сочинения русской и европейской композиторской школы прозвучат в Курске 30 мая. Губернаторский камерный оркестр приглашает на концерт «Великая классика». Он пройдет в КЗ «Свиридовский». Начало в 19:00.

В новой программе:

• Арканджело Корелли

• Вольфганг Амадей Моцарт

• Феликс Мендельсон

• Сергей Рахманинов

Дирижер: Заслуженный работник культуры РФ, профессор – Сергей Проскурин.

Билеты можно купить, пройдя по ссылке (https://kursk.kassir.ru/koncert/kurskaya-oblastnaya-gosudarstvennaya-filarmoniya/kontsert-gubernatorskogo-kamernogo-orkestra-velikaya-klassika_2023-05-27).

Ранее концерт был перенесен с 27 на 30 мая. Приобретенные билеты действительны.