Курский «Авангард» избежал поражения в матче с «Динамо»

Фото со страницы ФК "Калуга" в VK.

Накануне, 22 апреля, на стадионе «Трудовые резервы» в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге «Авангард» принимал «Динамо» из Владивостока. На 26-й минуте Сергей Дудкин вывел гостей вперед. Но на 70-й минуте свежий Дмитрий Савин (он вышел на замену на 63-й) выправил ситуацию. Итог поединка – 1:1.

«Авангард»: Скоробогатько, Пономарев, Ковалев (Горбулин, 84), Войнов, Бобрышов, Земсков (Барбашов, 71), Гершун (Тарасов, 84), Игнатенко (Савин, 63), Набатов, Имуллин (Максумов, 63), Агеев.

После вчерашней осечки «Авангард» занимает четвертое место с 21 очком в группе 3А. Единолично лидирует саратовский «Сокол» (33). Теперь 29 апреля курский клуб примет на «Трудовых резервах» «Сатурн» из Раменского. Начало игры в 15:00.