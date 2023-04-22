Курское «Динамо» упустило победу в Екатеринбурге

Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Накануне, 21 апреля, в Екатеринбурге состоялся второй матч финальной серии женской баскетбольной Премьер-лиги. Действующий чемпион и вторая команда минувшего регулярного чемпионата курское «Динамо» гостило на площадке УГМК. После болезненной оплеухи в первой встрече (61:76), наши девушки без раскачки начали второй поединок, добившись перевеса в десять очков (22:12). Но продолжения, увы, не последовало. «Лисицы» перевели игру в овертайм, где оказались сильнее. Итог – 82:80 в пользу УГМК.

В ТОП-5 результативных игроков «Динамо» вошли – Эзин Калу (20 очков), Елизавета Шабанова, Ольга Фролкина (по 13), Наталья Анойкина (десять) и Александра Штанько (девять). Третий матч серии, которая продлится до трех побед одной из команд, состоится 25 апреля в Курске. Начало игры в 19:00.