В центре Курска поставят новый общественный туалет

Об установке туалета сообщили в Правительстве региона Фото: Даниил НАЙХИН

В Первомайском парке установят новый туалетный модуль. Его установят рядом со старым зданием.

- Работы начнутся в ближайшие дни. Сначала планируется выполнить устройство основания и подведение коммуникаций для нового туалета. Затем будет установлен сам модуль. Все работы планируется завершить к 1 мая. После установки нового туалета старое здание будет демонтировано, - рассказали в Правительстве Курской области.

Кроме того, куряне смогут принять участие в голосовании за лучший дизайн-проект общественных пространств, выбранных в Центре компетенций развития городской среды.

Не только курянам, но и всем жителям города предлагают возможность выбрать концепцию благоустройства площади возле ТЦ «Куряночка», сквера на пересечении улиц Радищева и Дзержинского, а также для созданного в ближайшем будущем сквера на проспекте Дружбы между улицами Кленовой и 2-й Поэтической.