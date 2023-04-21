Куряне присоединятся к Всероссийскому субботнику

Чиновники также примут участие в уборке, сказали в Правительстве региона Фото: Даниил НАЙХИН

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ принято решение о проведении 22 апреля Всероссийского субботника. Во всех регионах пройдут мероприятия, цель которых - улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах. Это традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, покраска лавочек, цоколей и ограждений, уборка в подъездах.

В Курской области 22 апреля субботники пройдут во всех районах.

В областном центре запланирована уборка на территории около Утиного острова, в парке Солянка, урочище Крутой Лог, лесополосе по проспекту А. Дериглазова, на улицах Чайковского, Станционной, Театральной, 50 лет Октября и других.

Наводить порядок будут сотрудники областного правительства, городской администрации, учреждений и предприятий.

Каждый житель области может проявить заботу о природе, родном городе или селе и присоединиться к уборке и благоустройству территорий.

Первый весенний субботник прошел в регионе 8 апреля. В нем приняли участие более 30 тысяч человек, девять тысяч из них трудились в областном центре. Всего было собрано 4,7 тысяч кубометра мусора.