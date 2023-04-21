Расписание некоторых пригородных поездов в Курской области изменится

Пассажиров просят заранее ознакомиться со всеми изменениями Фото: Светлана ВОЛКОВА

В праздничные дни мая в график движения некоторых пригородных поездов Курской области внесены изменения.

Пригородные поезда №6362/6361 Курск – Ливны, №6506/6505 Курск – Колпны, №7121/7123, 7120/7122 Курск – Воронеж проследуют по маршруту 1 и 9 мая, а 30 апреля и 7 мая из расписания будут выведены.

Поезда №6975/6978 Курск – Льгов будут курсировать 30 апреля и 7 мая, а 1 и 9 мая отменены.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».