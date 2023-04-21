Две курские пенсионерки перевели мошенникам больше миллиона рублей

Нельзя называть секретные данные банковских карт, предупреждают в полиции Фото: Светлана ВОЛКОВА

Две жительницы Курска в попытке остановить несанкционированную транзакцию перевели свыше миллиона рублей посторонним. 65-летняя пенсионерка ответила на звонок, поступивший от лжеспециалиста банка. Незнакомец рассказал о мифической атаке на счета клиентки, в результате которой возник риск потери сбережений. Женщина поверила словам мошенника и в спешке выполнила все его требования: отправилась в различные районы города по адресам, указанным мошенниками, где через банкоматы перевела 432 тысячи на продиктованные расчетные счета. Когда связь с преступниками оборвалась, курянка заподозрила обман и обратилась в полицию. Она призналась стражам порядка, что неоднократно слышала о подобных мошеннических схемах, но не смогла дать отпор.

Аналогичным способом преступники действовали в разговоре с еще одной пенсионеркой. Женщина заплатила 667 тысяч рублей за отмену несанкционированного перевода денег в другой город.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают жителям региона: за убедительными словами незнакомых лиц зачастую стоят телефонные мошенники. Ни в коем случае не следует называть секретные данные банковских карт и тем более переводить деньги по указанию посторонних.