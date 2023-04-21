В Курске новую магистраль назовут именем Героя Советского Союза Булатова

Дорога свяжет ПЛК и Энгельса Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске построят новую автомагистраль, обеспечивающую транспортное сообщение между проспектом Ленинского Комсомола и улицей Энгельса. Ей присвоят имя Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Булатова.

Учитывая масштабность проекта, объект будут строить в несколько этапов. В первую очередь предусмотрено возведение нового трехпролетного моста через реку Сейм. Его пешеходная часть будет выполнена по типу ранее демонтированного Красного моста. Положительное решение государственной экспертизы ожидается уже в мае, а работы планируется начать этим летом, сообщили в Правительстве региона.

На втором этапе приступят непосредственно к строительству двухполосной магистральной улицы, которая будет начинаться от примыкания к существующему проезду в районе дома №119 на улице Энгельса и пролегать через урочище Солянка по имеющейся просеке, затем по мосту через реку Сейм и до проспекта Ленинского комсомола в месте бывшей железнодорожной насыпи. Получить положительное заключение государственной экспертизы по проекту второго этапа планируется в конце сентября, а начать строительство в 4-м квартале 2023 года.