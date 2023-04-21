Курянам предлагают проголосовать за благоустройство общественных территорий

Голосование будет проходить онлайн Фото: Даниил НАЙХИН

Куряне смогут принять участие в голосовании за лучший дизайн-проект общественных пространств, выбранных в Центре компетенций развития городской среды.

Не только курянам, но и всем жителям города предлагают возможность выбрать концепцию благоустройства площади возле ТЦ «Куряночка», сквера на пересечении улиц Радищева и Дзержинского, а также для созданного в ближайшем будущем сквера на проспекте Дружбы между улицами Кленовой и 2-й Поэтической.

Голосование будет проходить на единой платформе 46.gorodsreda.ru. Оно продлится до 31 мая этого года. Отдать свой голос нужно за все три общественные территории.