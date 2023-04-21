23 апреля куряне могут принять участие в акции по лесовосстановлению

Добраться до места можно на общественном транспорте Фото: Светлана ВОЛКОВА

Впервые курян приглашают принять участие в проекте по лесовосстановлению "Новый Лес".

23 апреля планируется посадка 10 тысяч сосновых саженцев на территории урочища Парк (лесополоса района Волокно Курска).

Организаторы приглашают принять участие - саженцы, инструменты, перчатки и питание предоставляют.

Запись на посадку (обязательна) по ссылке https://forms.gle/ZPUrxBhGBhgTGPHm8. Начало в 10:00.

Добраться до места можно на общественном транспорте (остановка «Кинотеатр Родина» - автобусы 20а, 45, 46, 48, 59, 67п, 71, 72, 73, 89, 94, 136, маршрутки 208, 243, 246, 267, 267а, 273, 450, 463) или на машине (ближайший адрес - Лесной проезд, 32).

Место встречи – водонапорная башня мкрн. Волокно (пересечение Силикатного и Лесного проездов).

Рекомендованный список вещей для участников:

• закрытая одежда по погоде (никаких шорт и футболок с коротким рукавом!),

• крепкие высокие ботинки или резиновые сапоги,

• головной убор (шапка/бандана/панама),

• репеллент от комаров/клещей,

• плащ на случай дождя,

• вода или чай и перекус,

• личный набор многоразовой посуды (кружка, миска, ложка).

Координатор посадки в Курской области - Екатерина Комарова.