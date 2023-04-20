Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 14:05

В Курской области пройдут дожди 21 апреля 2023

При этом воздух прогреется до +16 градусов
Алексей СЕРГУНИН
В области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами также возможны дожди.

В области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами также возможны дожди.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 21 апреля, в Курске пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем прогреется до 11-13 градусов тепла, ночью будет от +6 до +8 градусов.

В области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами также возможны дожди. Ветер восточный, 8-13 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 11-16 градусов выше ноля, ночью - от +4 до +9 градусов.

Что касается погоды на 22 апреля, то синоптики прогнозируют в регионе от +6 до +13 градусов. Скорость ветра составит от 1 до 3 метров в секунду, без существенных осадков.