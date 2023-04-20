В Курской области пройдут дожди 21 апреля 2023

В области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами также возможны дожди. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 21 апреля, в Курске пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем прогреется до 11-13 градусов тепла, ночью будет от +6 до +8 градусов.

В области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами также возможны дожди. Ветер восточный, 8-13 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 11-16 градусов выше ноля, ночью - от +4 до +9 градусов.

Что касается погоды на 22 апреля, то синоптики прогнозируют в регионе от +6 до +13 градусов. Скорость ветра составит от 1 до 3 метров в секунду, без существенных осадков.