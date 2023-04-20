Воронежец похитил из магазина в Курске систему виртуальной реальности

В Северный отдел полиции Курска поступило сообщение из магазина о краже игровой техники на сумму более 50 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Камеры наблюдения помогли восстановить картину произошедшего, а также составить ориентировку на розыск неизвестного мужчины. Выяснилось, что злоумышленником оказался 34-летний житель Воронежа. Он воспользовался тем, что сотрудники магазина были заняты работой с покупателями, и похитил игровую приставку с системой виртуальной реальности. Вскоре после кражи мужчина покинул регион.

После задержания подозреваемый признался в краже, рассказав, что продал технику через интернет. Расследование уголовного дела продолжается.