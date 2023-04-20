В Курске почтили память советских граждан, погибших от геноцида в годы Великой Отечественной войны

Фото пресс-службы губернатора и правительства региона.

Накануне, 19 апреля, в Курске на мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» у памятника жертвам фашистских концлагерей состоялся митинг-возложение. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках проекта «Без срока давности» в школах региона прошел Единый урок, посвященный памяти жертв геноцида советского народа. Кроме того, руководитель Курской областной патриотической общественной организации Центр «Поиск» Игорь Цуканов подключился к эфиру Общественной палаты РФ, где прошло заседание по вопросу работы центра действий «Без срока давности».

СПРАВКА «КП»

В 2022 году в нашем регионе прошла межрегиональная поисковая экспедиция «Без срока давности». В течение 11 дней поисковые отряды Курской и Астраханской областей вели раскопки в местах геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны. На мемориале «Жертвам фашизма» в парке «Соловьиная роща» состоялось захоронение останков 123 мирных жителей, которые были найдены в ходе проведения поисковой экспедиции.