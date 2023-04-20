Выставка современного искусства состоится в Курске 21 апреля 2023

Фото пресс-службы губернатора и правительства региона.

Завтра, 21 апреля, в курском кластере креативных индустрий состоится открытие превью-выставки «Рассвет». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В экспозицию войдут работы современных художников арт-фестиваля современного искусства «Трансформация». В регионе он впервые открылся для посетителей в конце прошлого года.

Молодые, начинающие художники поднимают в своем творчестве актуальные для каждого темы истории мира, городской среды и социума. «Счастье», «Машина времени», «Шатер (где все можно)» - эти и другие арт-объекты куряне смогут увидеть на территории кластера «Поток».

Все работы, макеты и эскизы которых будут представлены на выставке, в завершенном виде можно будет посмотреть в день проведения арт-фестиваля – 20 мая - в Железногорске.