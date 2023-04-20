В Курской области в ДТП пострадал 19-летний водитель скутера

19 апреля в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 19 апреля примерно в 17:40. в районе дома № 18 по улице Новый Путь села Макаровка Курчатовский района Курской области.

По предварительным данным здесь столкнулся автомобиль «ДЭУ» под управлением 69-летнего водителя и скутер, за рулем которого был 19-летний парень.

В результате ДТП водитель скутера получил ранения и был доставлен в больницу Курска.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в ГИБДД региона.

19 апреля в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими, в которых два человека ранены.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС четыре водителя, еще один отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, двое задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 44 пешехода, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 6815 нарушений ПДД РФ, из них 6463 нарушений скоростного режима.