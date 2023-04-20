Двое курян лишились средств, покупая товары через рекламные сайты

Нельзя называть неизвестным полные данные банковской карты, предупреждают в УМВД региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне воспользовались сайтом бесплатных объявлений. Жительница Курска откликнулась на объявление о продаже вышивальной машинки. Продавец для дальнейшего общения предложил перейти с защищенного сайта в мессенджер. После уточняющих вопросов о качестве товара он назвал условием отправки товара его полную оплату. Якобы товар он передаст курьеру проверенной службы. Поэтому обман будет невозможен.

Женщина, не чувствуя опасности, перевела на указанный счет 83 тысячи рублей и стал ожидать сообщения о дате доставки. Но больше продавец на связь не выходил.

Житель Беловского района отправил неизвестным 45 тысяч рублей, покупая металлодетектор. Сразу после финансовой операции мошенники заблокировали покупателя, и он в тот же день направился в отдел полиции.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Помните, что нельзя называть неизвестным полные данные банковской карты. При покупке товара предложите передать полную сумму оплаты только после его получения и проверки качества. В случае отказа, выбирайте другого продавца, советуют в полиции.