В Курске иномарка влетела в ЛЭП

ДТП произошло на Энгельса Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 19 апреля примерно в 20:55 в районе дома № 173 «Г» по улице Энгельса в Курске.

47-летний водитель, который в последствии отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управляя автомобилем «Киа Рио», ехал по улице Энгельса со стороны улицы Сумская в направлении проспекта Кулакова.

По предварительным данным он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, после чего обломки автомобиля «Киа Рио» повредили проезжающий в попутном направлении автомобиль «Шевроле Авео», за рулем которого был 46-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» получил ранения и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сообщили в ГИБДД региона.