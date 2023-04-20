В Курске поймали курьера, забравшего у пенсионерки 80 тысяч рублей

Мужчине пообещали проценты с суммы Фото: Даниил НАЙХИН

История обмана началась со стандартного звонка лжеследователя, сообщившего пожилой женщине о произошедшем по вине ее родственника ДТП. 85-летняя курянка поверила в легенду, придуманную мошенниками, и согласилась на все их условия. Для спасения правнука от уголовной ответственности у потерпевшей потребовали деньги. Сделка состоялась на улице возле подъезда, где женщина встретилась с молодым человеком, который забрал наличные купюры.

Сотрудникам полиции потребовалось несколько недель, чтобы установить подельника в мошеннической схеме. 26-летний житель Курска признался, что нашел объявление с предложением легкого заработка в интернете. Осознавая противоправность своих действия, молодой человек согласился на роль курьера, рассказали в полиции. Проценты от преступной сделки оставил себе, остальное перевел куратору.

Фигурант уже допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.