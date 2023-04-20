Курянин лишился крупной суммы, став участником фондовой биржи

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

43-летний курянин лишился 1 миллиона 290 тысяч рублей, став участником фондовой биржи. Мужчина нашел в интернете объявление, обещавшее высокий доход от капиталовложений на биржевой платформе. Неизвестные связались с ним через мессенджер и подробно рассказали об условиях участия в торгах.

Курянин открыл виртуальный криптокошелек и сделал первоначальный взнос - тысячу рублей. Доход моментально отразился на экране смартфона. На протяжении двух недель потерпевший переводил сбережения в криптовалюту. Когда деньги закончились, мужчина оформил кредит в банке. Но и на этом начинающий трейдер не остановился. В одной из микрофинансовых организаций курянин получил полмиллиона рублей под залог собственного автомобиля. Когда клиент попытался вывести первоначально вложенную сумму, доступ к криптокошельку был заблокирован. Мужчина обратился в полицию.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Идут оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению, сообщили в УМВД региона.

Сотрудники полиции напоминают, что биржевые сделки требуют от участников определенных знаний. Сомнительные предложения в интернете зачастую оказываются уловками мошенников.